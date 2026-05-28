Crash Bandicoot registrert som varemerke for film og TV-serier

Det har vært få Crash Bandicoot-prosjekter de siste årene, og siden utgivelsen av Crash Bandicoot 4: It's About Time i 2020 er det bare mobilspillet Crash Bandicoot: On the Run og flerspillerfloppen Crash Team Rumble som har blitt gitt ut. Nå er det imidlertid tegn til et comeback, men kanskje ikke på den måten mange hadde håpet.

Resetera har notert seg at Activision har registrert Crash Bandicoot som et varemerke for filmer og TV-serier. Det har tidligere gått rykter om at Netflix jobbet med noe lignende, og med både Summer Game Fest og Xbox Game Showcase rett rundt hjørnet, kan man mistenke at dette vil bli annonsert der.

For alle som håper på et spill i stedet, øker sjansene naturligvis for at det vil bli ledsaget av et matchende spill for synergieffekter, så det er bare å krysse fingrene.