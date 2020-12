Crash Bandicoot spiller Uncharted 4: A Thief's End i ny video

Du ser på Annonser

Et av de første hintene vi fikk til at Activision skulle gjenopplive Crash Bandicoot-serien med Crash Bandicoot: Nsane Trilogy og Crash Bandicoot 4: It's About Time var at man kunne spille originalen i Uncharted 4: A Thief's End, så da passer det vel godt at universet blir enda mer forvirrende.

Toys for Bob har lagt ut en video hvor rollene er reversert slik at det er Crash og Coco som spiller Uncharted 4. Hvorfor? Hvem vet? Kanskje har det noe å gjøre med den mystiske logoen som dukker opp på TVen i Crash Bandicoot 4 sin første bane når du oppnår 106 prosent? Eller så kan det bare være for moro skyld...