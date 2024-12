Crash Team Racing Nitro-Fueled kappløp på Game Pass denne uken

HQ

I går rapporterte vi at Crash Bandicoot 4: It's About Time så ut til å være på vei til Game Pass, etter å ha dukket opp via skytjenesten. Og kanskje det fortsatt er det, men neste Crash-tittel til Game Pass vil faktisk være Mario Kart-utfordrer Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Dette har nå blitt kunngjort av Microsoft, som legger til at vi heller ikke trenger å vente på moroa. Allerede i morgen, 4. desember, er det premieretid. Vi ga Crash Team Racing Nitro-Fueled en svært høy score den gangen, og i vår anmeldelse kan du blant annet lese :

"For de som vil gjenoppleve ungdommen med det kanskje nest beste gokartspillet etter Mario Kart 8 Deluxe, er Crash Team Racing Nitro-Fueled et must, og for de som aldri opplevde det første gang, eller kanskje ikke engang var født, vil du ikke gå langt feil med denne vakkert utformede, men helt sprø rebooten."

Noe å spille med familien i juleferien, kanskje? Bare sørg for at du får tak i flere kontrollere.