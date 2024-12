Crash Team Racing Nitro-Fueled kjøres inn på Game Pass

HQ

I går rapporterte vi at Crash Bandicoot 4: It's About Time så ut til å være på vei til Game Pass, etter å ha dukket opp via skytjenesten. Og kanskje det fortsatt er det, men neste Crash-tittel til Game Pass vil faktisk være Mario Kart-utfordrer Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Dette har nå blitt kunngjort av Microsoft, som legger til at vi heller ikke trenger å vente på moroa. Allerede i morgen, 4. desember, er det premieretid. Vi ga Crash Team Racing Nitro-Fueled en svært høy score i vår anmeldelse den gangen, så det bør helst klart prøvekjøres. Noe å spille med familien i juleferien, kanskje? Bare sørg for at du får tak i flere kontrollere.