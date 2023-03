Crash Team Rumble om Battle Pass og betaen

Med tanke på suksessen til både Crash Bandicoot: Nsane Trilogy og Crash Bandicoot 4: It's About Time er det ikke rart at det har gått veldig troverdige rykter om et nytt...

Nytt Crash Bandicoot skal visst avsløres i desember

den 7 oktober 2022 klokken 21:32 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Ryktene om at Crash Bandicoot 4: It's About Time-skaperne i Toys for Bob arbeidet på et nytt Crash-spill begynte å gå lenge før de selv hintet til et hemmelig prosjekt i...