Crazy Taxi er tilbake! Sega kunngjør Crazy Taxi: World Tour, lanseres i 2027

Sega avslørte under The Game Awards 2023 at de skulle lage nye eller reboote mange klassiske spill og serier fra katalogen sin. Det som senere ble Shinobi: Art of Vengeance var en del av denne kunngjøringen, og i Xbox Games Showcase hadde vi avsløringen av et av de mest etterlengtede: Crazy Taxi: World Tour.

Denne serien med arkaderacingspill, som opprinnelig ble lansert for arkademaskiner i 1999 og senere overført til Dreamcast som et av de mest berømte spillene fra Segas siste konsoll, og deretter til andre konsoller (som PS2, GameCube og Xbox), er tilbake, og World Tour er det første ordentlige spillet for hjemmekonsoller... på 25 år! Det er også det første offisielle nye spillet siden Crazy Taxi Tycoon, for mobiltelefoner, i 2017.

Crazy Taxi 3 ble utgitt i 2002, og Crazy Taxi: World Tour kommer i 2027, og vil komme til Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 og PC. Som du kan se i traileren, er den fargerike kunststilen og racingstilen beholdt, og ifølge Sega handler det om Axel som jakter på de mystiske maskerte skurkene som stjal hans elskede taxi.