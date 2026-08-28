Crazy Taxi» får tilbake sitt kult-soundtrack i den lukkede nettverkstesten for flerspiller

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Sega er på Gamescom for å presentere « Crazy Taxi: World Tour. Hvis du ikke har mulighet til å besøke den tyske messen, vil du likevel kunne prøve spillet snart, da en lukket nettverkstest for flerspiller er planlagt i september, og Sega har nå delt flere detaljer om dette – inkludert nyheter vi tror dere alle vil sette pris på.

Det handler om det lisensierte lydsporet, et svært viktig aspekt for innbitte Crazy Taxi-fans, siden de mest ikoniske sangene konsekvent har manglet i oppfølgere og nyutgivelser. Selv om det bare var fire sanger i selve spillet (og syv hvis du teller med menyer og annet), alle av Bad Religion og The Offspring, elsker fansen dem, og bandene selv er klar over forbindelsen til «Crazy Taxi».

Nå er fem av sangene vi får høre i den lukkede nettverkstesten for flerspiller i « Crazy Taxi: World Tour blitt avslørt – og det er akkurat de sangene fansen har savnet. For eksempel visste vi allerede at «Them and Us» (Bad Religion) og «All I Want» (The Offspring) ville være med i det endelige spillet, men om bare to uker får vi sjansen til å kjøre taxi på en hensynsløs måte til disse sangene igjen.