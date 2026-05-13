Crazy Taxi har fått en Game Boy-versjon

Demakes blir som regel alltid godt mottatt av spillere. Som oftest dreier det seg om nyere titler som flytter grenser, og som er gjort om for å være to eller tre konsollgenerasjoner eldre. Nå rapporterer imidlertid Retro Dodo om noe helt annet: en klassisk Dreamcast-tittel som har fått demake-behandlingen, med klokken skrudd betydelig tilbake.

Det er snakk om suksessen Crazy Taxi, som har fått en ny Game Boy-versjon med navnet Taxi Boy, men inspirasjonen og designet er umiskjennelig. Og vi snakker om den originale Game Boy, den som bare kunne vise fire nyanser av grått/grønt. Det er den spanske utvikleren Pcnono Games som står bak prosjektet, der vi nok en gang skal kjøre rundt i en by (men ikke til tonene av Bad Religion og The Offspring, for musikken er det Narcisound som står for). Det er tre sjåfører og elleve biler å velge mellom.

Selv om det overordnede premisset er det samme, har gameplayet åpenbart endret seg betydelig, og utviklerne har også lagt til kravet om å stoppe og fylle drivstoff nå og da for å skape et mer interaktivt taxi-arkadespill.

Taxi Boy er tilgjengelig for kjøp via Itch.io for Android, Linux, Mac og PC, og en fysisk Game Boy-kassett er også på vei. Sjekk ut traileren og noen skjermbilder nedenfor.