Crazy Taxi-kontoen på sosiale medier er på mystisk vis vekket til live igjen etter en syv år lang pause

I går ble Sega rammet av en stor lekkasje da en video fra Virtua Fighter 6 (som tilsynelatende kommer til å hete Crossroads) fant veien ut på nettet via kinesiske sosiale medier. Ut fra videoen å dømme så det ut som den typen presentasjon vi vanligvis ser i perioden som ofte omtales som "ikke-E3", noe som kan bety at den vil vises på Sonys presentasjon, Summer Game Fest eller Xbox Games Showcase i begynnelsen av juni.

Men ... det er kanskje ikke det eneste Sega har på gang. Vi vet at de jobber hardt for å gjenopplive spillarven sin, etter å ha annonsert nye spill for flere år siden i serier som Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage og... Crazy Taxi.

Siden den gang har vi hørt svært lite om disse prosjektene, noe som sannsynligvis tyder på at de bare var i startgropen da Sega annonserte dem. Men kanskje har ting begynt å ta seg opp med dette massive initiativet. I fjor høst ble det annonsert at de ville åpne en Sega-butikk i Tokyo dedikert til selskapets elskede merkevarer, og nylig ble det bekreftet at Ecco the Dolphin også vil få nytt liv. I forrige måned ble det dessuten avslørt at de har registrert et nytt varemerke for Bonanza Bros, og det fortsatt noe hemmelige prosjektet Sega Universe ble lansert.

Og nå kommer enda et tegn på at noe definitivt er i gjære. For første gang på syv år la den offisielle Crazy Taxi-kontoen på Facebook og X plutselig ut et bilde som viser et klassisk taxiskilt som lyser opp.

Vi kan bare spekulere i hva de mener med dette plutselige innlegget, men det virker absolutt som om de er klare til å avduke sin nye Crazy Taxi, eller hva tror du? Not-E3 blir mer og mer spennende...