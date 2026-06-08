Crazy Taxi: World Tour er delvis laget med AI

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Vi var sikkert ikke de eneste som skrek av glede da Crazy Taxi: World Tour ble annonsert i går kveld til tonene av The Offsprings klassiker All I Want. Ved første øyekast så det ut som det ville bli en ganske klassisk reboot med akkurat det utseendet og den spillopplevelsen vi hadde håpet på fra serien.

Men... den gleden var kortvarig. Flere på sosiale medier la snart merke til at Steam-siden oppgir at såkalt generativ AI ble brukt til å lage spillet. Dette er et rødt flagg for mange som mener at spill er kunst, og at kunst bør skapes av noen med sjel og intensjon, snarere enn å latskap trykke på en knapp og la AI skape underholdningen vår. Det er frykt for at dette vil føre til en uthuling av kunstformen, siden AI bygger alt på det som allerede eksisterer, i stedet for å prøve å bryte ny mark.

Sega selv beskriver bruken av AI som følger:

«Hos Sega Corporation bruker vi generativ AI som et støtteverktøy for utviklere, med mål om å tilby bedre innhold til brukerne våre og gjøre det mulig for utviklere å fokusere mer på kreative oppgaver.

«Vi har brukt slike generative AI-støtteverktøy under utviklingen av Crazy Taxi: World Tour. Det ble ikke brukt AI i forhold til skuespillerne i spillet.»

Game Informer ønsket imidlertid å vite mer og kontaktet Sega for ytterligere kommentarer til denne kontroversielle beslutningen. De mottok et litt lengre svar som i stor grad gjenspeiler den opprinnelige uttalelsen, med to tillegg. For det første opplyser Sega at en viss bruk av generativ AI, som tilsynelatende er helt valgfritt, gjør det mulig for utviklerne å fokusere på «å levere bedre spill til forbrukerne våre», og de forklarer hvordan dette ble brukt i tittelen, samtidig som de presiserer at mennesker fortsatt overvåker og godkjenner resultatene:

«Generativ AI ble brukt for å støtte teamene våre under utviklingen av bakgrunnselementer til Crazy Taxi: World Tour. Elementene som ble generert, ble fortsatt gjennomgått av utviklingsteamet.»

De opplyser også at «ingen AI ble brukt i forbindelse med skuespillerne i spillet», så det er menneskelige skuespillere i Crazy Taxi: World Tour.

Hva synes du om dette? Er dette en farlig vei mot en spillverden fylt med kjedelig AI-generert innhold, eller er Segas bruk av det på et rimelig nivå?