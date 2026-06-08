Crazy Taxi: World Tour inkluderer fem byer

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Et av de mange spillene som ble annonsert under Xbox Games Showcase var Crazy Taxi: World Tour, et spill vi hadde begynt å stille spørsmål ved hvor det var blitt av etter at Sega plutselig reaktiverte seriens kontoer på sosiale medier rett før Sonys arrangement på tirsdag og Summer Game Fest.

Nå har det endelig blitt avslørt, og i tillegg til det vi delte tidligere i dag, har flere detaljer blitt avslørt i en omfattende pressemelding, som også inkluderte de første bildene. Takket være dette vet vi nå at Crazy Taxi: World Tour utvikles under ledelse av Kenji Kanno, mannen bak originalen.

Det vil være fem byer å kjøre kundene rundt i, alle med varierte miljøer. I løpet av den korte traileren som ble vist blinket flere klassiske landemerker i San Francisco forbi, som (uoffisielt) var byen fra det første (og beste) spillet.

Det er også tydelig at Offsprings hit All I Want, som for mange (inkludert bandet) er synonymt med spillet, nok en gang er lisensiert. Det vil være flere forskjellige kjøretøy å låse opp, og i tillegg til en kampanje vil det være en arkademodus for å la oss tjene "gale penger" samt "flere actionfylte flerspillermoduser".

Sjekk ut de første bildene fra Crazy Taxi: World Tour nedenfor.