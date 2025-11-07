Creative Assembly avslører enhetsroster og spillfremvisninger for Tides of Torment DLC

HQ

Som du sannsynligvis bemerket i vårt siste stykke som samlet alt vi visste om Total War: Warhammer IIIs Tides of Torment DLC, var vi klar over at den neste lord- og enhetspakken ville komme 4. desember sammen med en Total War-jubileumsutstilling.

Det har imidlertid ikke hindret CA i å starte sin siste blogg med å "avsløre" den informasjonen for oss. Vi fikk også noen enhetsdetaljer og spilloversiktsdatoer å grave gjennom, sammen med en ny trailer.

Som vi visste fra kunngjøringstraileren, vil våre tre legendariske herrer være Dechala, Aislinn og Sayl. Vi vet nå også hvilke enheter vi får med disse herrene. Aislinn har et hav av enheter med sjøfartstema, som Sea Helm Lord, Legendary Hero Caradryan, Mist Mage, Sea Elemental, Merwyrm, Oceanids, Ship's Company og Lothern Sky Cutter.

Dechala bringer en kaos-trollmann fra Slaanesh til generell bruk, i tillegg til Styrkaar of the Sortsvinaer, Druchii-salvet, opphøyet helt fra Slaanesh, Pleasureseekers, Devotees of Slaanesh, Champions of Slaanesh, Slaangors, og Preyton.

Sayl, som den siste herren, legger til Great Shaman Sorcerer, Beorg Bearstruck, Fimir Noble, Marauder Bearmen, Kurgan Horsemen, Curs'd Ettin, Chimera og Dreadmaws til de norscanske hærene.

Vi starter først med Aislinns blogg og spill, som dukker opp den 11. og 12. november. Deretter får vi hver uke en ny lord til CA har dekket alle tre.