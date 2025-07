Creative Assembly forsinker Tides of Torment DLC for Total War: Warhammer III

HQ

Den kommende Tides of Torment DLC for Total War: Warhammer III har blitt forsinket. DLC er satt til å inkludere en ny herre og enheter for Slaanesh og Norsca sammen med en tredje, ennå ikke navngitt fraksjon, og var forventet å bli utgitt i sommer.

Imidlertid har den datoen nå endret seg. Som utvikleren Creative Assembly skisserte i et nytt blogginnlegg, slippes Tides of Torment nå senere i år. En fast dato vil også komme senere, og den endelige What's Next-videoen har også blitt skjøvet tilbake, da den vil dekke ytterligere endringer som er gjort mellom nå og DLC-utgivelsen.

Creative Assembly oppgir årsaken til forsinkelsen som playtests som viser at de kunne oppnå mer med DLC. "I nylige spilltester spurte vi oss selv om denne neste DLC oppfylte standardene vi har satt i de siste utgivelsene, og det korte svaret var nei. Vi vet imidlertid at det kan, og derfor ønsker vi å bruke mer tid på å jobbe med det, gjennomgå innholdet og forbedre spillopplevelsene som det er satt til å bringe, " lyder blogginnlegget.

Det kommer fortsatt mer innhold i løpet av sommeren. I juli kommer det forbedringer av beleiringen. I august kommer en What's Next-video om den tredje fraksjonen i Tides of Torment, som fansen for øyeblikket tror kan være High Elves, samt en stor livskvalitetsoppdatering for Tomb Kings og Lizardmen. September ser litt roligere ut, men det er fordi fra det tidspunktet er det alle hender på dekk for Tides of Torment.