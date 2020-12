Creative Assembly jobber fortsatt på et stort skytespill

Du ser på Annonser

Du kjenner kanskje mest av alt Creative Assembly som studioet bak Total War-serien. Men en gang innimellom lanserer de noen avstikkere, som det store Alien: Isolation, som ble rost av kritikerne verden over i 2014.

I fjor avslørte de at de jobber på et nytt førstepersons skytespill, som vi dog ikke har hørt noe om siden. Men nå vet vi at de fortsatt jobber på det. I et intervju med GamesIndustri sier Tim Heaton fra SEGA følgende:

"Each one of our studios really does own a franchise, and they're all mature now by and large. So what we're trying to do now is look at new IP. There's a new FPS game coming from Creative Assembly, and they're growing teams around new IPs. Our internal studios have this two-pronged strategy: do more with what you've got, and think about new IP."

Det er første gang det overhodet er blitt nevnt siden den offisielle lanseringen tidlig i 2019. Det er snakk om en ny IP, så det er dessverre ikke en oppfølger til Isolation. Men vi har fortsatt trua på at dette kan bli bra.