Creative Assembly kunngjorde Total War: Warhammer 40K på The Game Awards 2025

Vi har visst at Creative Assembly potensielt har jobbet med både Warhammer 40K og Star Wars. Lekkasjen viste seg å stemme da vi fikk se Total War: Warhammer 40K i en spektakulær trailer der Space Marines kjempet mot Greenskins om planeter. Vi så bombardementer fra verdensrommet, tropper som lander på planeten, og hvordan du kan zoome ut i verdensrommet fra slagmarkene på planeten. Hvorvidt dette vil være mulig i spillet gjenstår å se. Spillet ser ut til å foregå i flere solsystemer, og krigen om disse planetene ser ut til å bli en viktig del av opplevelsen.

Spillet er designet på samme måte som Total War: Warhammer. Vi vil kunne spille som fire fraksjoner til å begynne med. Disse er Aeldari, Astra Militarum, Orks og Space Marines. Tanken er at dette skal utvides i fremtiden med flere fraksjoner, helter og viktige karakterer. Du vil kunne tilpasse troppene dine med emblemer, farger, flagg og utstyr. I tillegg til dette vil du kunne kalle inn forsterkninger, bombardementer og mye mer. Dette vil også endre omgivelsene. Med dette kan du skape dekning eller ødelegge fiendens dekning.

Creative Assembly vil komme med mer informasjon den 16. desember, og tittelen skal etter planen lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Dessverre har vi ingen utgivelsesdato for tittelen, men du kan se en trailer nedenfor. Skal du spille Total War: Warhammer 40K?

Slagmarkene ser ut til å være dominert av skyting og nærkamp i miljøer som kan ødelegges.