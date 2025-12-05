Creative Assembly lover avsløring av nytt Total War-spill på The Game Awards

HQ

Som en del av 25th Anniversary Showcase for Total War, hadde utvikleren Creative Assembly og utgiveren Sega mye å avsløre om den elskede grand strategy-franchisen.

Under arrangementet fikk vi møte en ny utvidelse for Total War: Warhammer III, som regnes som Lords of the End Times, med lansering en gang sommeren 2026. Utover dette ble Total War: Medieval III avslørt for verden, med dette ansett som "definitive Total War sandkasse satt med middelalderens verden", et prosjekt som tar sikte på å kombinere "omhyggelig historisk autentisitet med enestående spillerhandling", en komplett "gjenfødelse av historisk Total War" som utvikleren formulerer det.

Selv om du kan se trailerne for begge disse spillene nedenfor, er dette ikke alt som de britiske strategiekspertene (og Alien: Isolation utvikler) har i rørledningen.

I tillegg til å jobbe med Alien: Isolation -oppfølgeren, har vi blitt fortalt at vi kan forvente en annen Total War -avsløring på The Game Awards neste uke, i de tidlige timene 12. desember for de i Storbritannia og Europa. Vi får ikke vite så mye mer om hva vi kan forvente oss, men det går rykter om at et Star Wars Total War -spill er under arbeid, så kanskje er dette noe vi vil møte på Geoff Keighley-showet.

Hva ville være ditt drømmespill på Total War?