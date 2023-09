Creative Assembly må si opp mange etter kanselleringen av Hyenas

HQ

I går ble det avslørt at Sega har bestemt seg for å avbryte Hyenas og stoppe utviklingen av looter-shooteren fra Creative Assembly. Etter at spillet har vært i produksjon i årevis har vi ventet på å høre hvordan denne sjokkavgjørelsen vil påvirke teamet i Creative Assembly, og nå vet vi det.

Den britiske utvikleren må permittere og si opp folk som en del av beslutningen om å legge ned Hyenas. Det er ikke kjent hvor mange ansatte som vil bli sagt opp, men vi har fått vite at det er satt i gang en periode med drøftelser om oppsigelser.

I kunngjøringen står det spesifikt at perioden "dessverre kan føre til oppsigelser." Det er altså en mulighet for at ingen utviklere mister jobben som følge av nedleggelsen av Hyenas, men det er nok lite sannsynlig.

Creative Assembly sier: "Vi har alltid hatt som mål å operere som et 'people-first'-studio; dette er grunnleggende for våre verdier og vår kultur. Selv om vi må gjennom denne utrolig vanskelige prosessen, vil vi prioritere å støtte medarbeiderne våre i alle ledd.

"De som mister jobben, vil vi omplassere til andre ledige stillinger i CA der det er mulig, slik at vi til syvende og sist kan minimere tapet av arbeidsplasser."