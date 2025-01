Creative Sound Blaster GS5

HQ

Selv om jeg ikke helt forstår konseptet med lydplanker for en dataskjerm, skjønner jeg at plassbegrensninger rett og slett ikke gir andre alternativer, og at man noen ganger må gjøre det man må, spesielt på et budsjett. Derfor er det også ganske positivt at GS5 ikke bare er laget for datamaskinen, men også for TV-en/konsollen, siden det finnes en optisk inngang, og mobiltelefonen i form av Bluetooth, og den leveres til og med med en fjernkontroll. Bluetooth kommer bare med SBC-støtte, men la oss være ærlige, det spiller ingen rolle her, for hvis du har en Qobuz-løsning til rundt 200 kroner i måneden, kommer du ikke til å spille den på en lydplanke som koster det samme som en genser på tilbud på det lokale kjøpesenteret.

Prisen er verdt å se nærmere på; det finnes noen få tilbudsjegere som tar mindre for det, men standardprisen er £60, takket være de frie markedskreftene.

For de pengene får du en 60 watts lydplanke, som skal fungere med en USB-C-kabel, men som i stedet leveres med en ekstern strømforsyning. Jeg hadde allerede installert en Creative -driver, men jeg har lest flere steder at den ikke alltid fungerer like bra uten, så det kan være lurt å ha det i bakhodet. På den annen side fungerer den fint med Bluetooth, og jeg har brukt den som primærhøyttaler på kontoret og av og til i stuen. Den har RGB, men du kan slå det av. Det jeg derimot ikke klarte å finne ut hvordan jeg skulle endre, er lyset i displayet; det er ekstremt sterkt og kan sees på lang avstand. Det er også en hodetelefonutgang på siden, men jeg syntes ikke det ga så mye mening å bruke den.

Den tar ikke mye plass: 51 centimeter i bredden, omtrent åtte centimeter i høyden og 10 centimeter i dybden. Lyden er "konsistent" med "kraftig bass" og "toppeffekt på 60W". Det betyr at det er 2x15 watt forsterkning, og de hevder å gå ned til 65 Hz, selv om det ikke oppgis noen SPL, frekvenskurve eller noe annet. Det er to full-range-enheter, 3,35x2,16" i en såkalt racetrack-konfigurasjon, mens enheten er gjort kvadratisk av plasshensyn. Dette betyr også at det ikke er den samme avstivningen som i en tradisjonell rund enhet, og det er langt større problemer med oppbrudd og resonanser i membranen og måten lyden sprer seg på, men for en lydplanke til 60 pund er ikke dette noe problem.

Det hele styres med et dreiebrytersystem på siden eller bare med fjernkontrollen, som har uvanlig mange funksjoner til å være et så enkelt produkt. Det du først og fremst kommer til å bruke den til, er å slå "Superwide" av og på i to nivåer, i tillegg til volumet, for den kan spille imponerende høyt til å være et så lite produkt. Ideen med "Superwide" er faktisk ikke så verst; et DSP-styrt strålingsmønster kan styre om den skal spille nær brukeren eller langt unna. Det er rudimentært, men også ganske nyttig. Det finnes til og med en knapp for å endre diskant/bass-forholdet slik at det passer bedre for den enkelte.

Ikke overraskende er ikke lyden superbalansert; den dypeste bassen mangler i seg selv, og det er mye vekt på stemmer som standard. Her kan du velge forskjellige løsninger: virtuell surround, Bass Boost, Dialogue+ med mer. Men det er ikke dårlig for noe som koster £60, og med optisk inngang ikke mindre. Faktisk er det ikke dårlig i det hele tatt for musikk, slik mange andre produkter med en gaming-etikett har en tendens til å være. Min anbefaling er å skru ned diskanten et hakk, sette på litt musikk - helst noe du kan danse til - og stille den inn på Superwide Far - da kan den faktisk brukes som en ekte lydplanke i tillegg. For de som har et budsjett og begrenset plass, er dette faktisk et flott alternativ.