Creature Commandos debuterer på Max i desember

Mens den kommende Supermann-filmen ofte blir sett på som begynnelsen på James Gunn og Peter Safran-ledede DC Universe, starter den rebootede innsatsen faktisk senere i år når den animerte Creature Commandos gjør sin ankomst.

Serien er i hovedsak en videreutvikling av Suicide Squad, der ulike monstre og udyr som sitter i Belle Reve-fengselet, blir satt til å ta på seg umulige oppdrag for Amanda Waller og under oppsyn av Rick Flag Sr.

Creature Commandos I hovedrollene ser vi Frank Grillo som Rick Flag Sr., Viola Davis igjen som Waller, Anya Chalotra som Circe, Sean Gunn som G.I. Robot and the Weasel, Alan Tudyk som Doctor Phosphorus, David Harbour som Eric Frankenstein, Indira Varma som Bride of Frankenstein, Maria Baklova som Ilana Rostovic, Steve Agee som John Economos og Zoe Chao som Nina Mazursky.

I forkant av seriens debut i desember kan du ta en titt på teaser-traileren nedenfor.