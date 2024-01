Creature Commandos får Witcher-stjerne på rollelisten

James Gunn har det travelt for tiden. Ikke bare jobber han med Superman: Legacy og Peacemaker sesong 2 når det gjelder live-action, men han er også i gang med å lage en ny animasjonsserie som heter Creature Commandos.

Serien har nettopp fått enda en stor stjerne på rollelisten i Anya Chalotra. Som Gunn selv har bekreftet på Threads, skal The Witcher-stjernen spille Wonder Woman-skurken Circe i serien. Anya Chalotra er for tiden mest kjent for å spille Yennefer of Vengeberg i Netflix-serien The Witcher, som forbereder seg på sin fjerde sesong.

Det er sannsynlig at Chalotra vil kunne ta med seg mye erfaring fra sin tid som Yennefer til rollen som Circe. Det virker som om den greske trollkvinnen ligner på Yennefer på noen måter, og vil bare være en litt mer ond versjon av karakteren.

Synes du dette er et godt valg?