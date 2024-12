Creature Commandos fornyet for sesong 2

HQ

James Gunn, skaperen av Creature Commandos, har kunngjort via et innlegg på sosiale medier at serien blir fornyet for en andre sesong i form av et julekort som hilser Gunn sammen med ordene :

"Du ville ha monstre? Vel, du får enda flere. Vi kommer tilbake for sesong to! Men ikke vær redd, vi har fortsatt mye igjen til deg denne sesongen"

Creature Commandosfølger som kjent et team av monstre som rekrutteres til oppdrag som anses som for farlige for mennesker. En siste, verste utvei, så å si. Teamet består av et menneske, en varulv, en vampyr, Frankensteins monster og en gorgon.

I rollelisten finner vi David Harbour som Eric Frankenstein, Sean Gunn som Weasel og GI Robot, Frank Grillo som Rick Flag Sr, Maria Bakalova som prinsesse Ilana Rostovic, Indira Varma som The Bride, Zoe Chao som Nina Mazursky, Alan Tudyk som Dr. Phosphorus og Steve Agee som repriser sin rolle som John Economos fra Peacemaker.

Hva synes du om Creature Commandos og gleder du deg til flere episoder?