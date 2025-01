Creature Commandos' musikk lagt til på Spotify

HQ

Hvis du har sett Creature Commandos, serien som startet det nye DC Universe, vet du at den er full av veldig rare, men også fengende låter. Dette er et kjennetegn ved James Gunns produksjoner, og derfor er det mange som stadig spør ham om hvordan man finner musikken fra serien.

Nå annonserer Gunn via Bluesky at han har satt sammen en spilleliste på Spotify med alle låtene. Vi vil spesielt trekke frem finske Korpiklaanis råe Juodaan Viinaa, som vi mistenker at en del av dere har hørt før. Gå over til denne lenken for å høre den mildt sagt unike spillelisten.