Creature Commandos vil starte DC-universet med masse vold i desember

DC bekreftet for noen uker siden at den animerte serien Creature Commandos ville komme på Max i desember, og med det sparket i gang og lanserte den nye æraen til DC Universe. Nå, etter DCs New York Comic-Con-panel, har vi også blitt presentert en første trailer for showet, som gir oss et eksempel på tonen og handlingen.

Creature Commandos Serien vil følge en gjeng med monstre som får i oppgave å fullføre en umulig bragd, alt under oppsyn av Rick Flag Sr. og Amanda Waller. I hovedsak er det en mer overnaturlig versjon av Suicide Squad.

Creature Commandos kommer på Max den 5. desember. Når det gjelder hva planen er for regioner uten tjenesten, har dette ikke blitt kommunisert i skrivende stund. Sjekk ut traileren nedenfor.