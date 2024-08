HQ

Creatures of Ava kommer fra spanske Inverge Studios og Chibig. Sistnevnte er nok mest kjent for de koselige Summer in Mara og Koa and the Five Pirates of Mara. Creatures of Ava er litt i samme stil og er også noe så uvanlig som et eventyr uten vold, men med sterkt fokus på utforskning i stedet.

Handlingen utspiller seg på den mystiske planeten Ava, der den unge natureventyreren Victoria, bare kalt Vic, har krasjet med sitt lille romskip. I ærefrykt begir Vic seg ut for å utforske planeten, og snart får hun vite at dyr, planter og de innfødte Naam-stammene er truet av en mørk infeksjon som de innfødte kaller The Withering. Sammen med forskningspartneren Tabitha setter Vic seg fore å redde planetens dyreliv fra den ødeleggende infeksjonen ved å kartlegge dyreartene på planeten og teleportere dem bort til en BioArk - utenfor planeten.

Ava er delt inn i fire områder, og hvert område har sitt eget dyre- og planteliv. Vic skal utforske områdene, oppdage de unike plantene og dyrene og dokumentere dyreartene og lære mer om dem ved å ta bilder og samhandle med dem. Det finnes både friske dyr i naturen og dyr som allerede er smittet og har blitt fiendtlige og aggressive, og hun må redde og kurere dem med en tryllestav som hun fikk kort tid etter at hun kom til Ava.

Vic har også med seg en magisk fløyte som hun har fått av den første Naam-stammen hun møter, og hun lærer seg å spille flere melodier på denne fløyten underveis. Det betyr også at hun kan imitere dyrenes lyder med fløyten, og de vil derfor føle seg trygge på henne og hjelpe henne med å løse ulike oppgaver i omgivelsene, for eksempel å fjerne hindringer, dytte store kasser eller åpne magiske blomster. Dyrene vil også følge etter Vic hvis hun spiller en spesiell melodi, slik at hun kan samle dyrene ved noen teleportere som Tabitha har plassert rundt omkring for å sende dem til BioArk.

Til slutt må Vic løse ulike oppgaver eller oppdrag for Naam-stammen, som dessverre ikke er spesielt interessante og for det meste handler om å finne ting i omgivelsene, skaffe noe til landsbyhøvdingen eller lignende. Etter hvert som du fullfører oppdragene, åpnes det også opp for flere sideoppdrag, og det er nok av ting å lete etter i omgivelsene hvis du er av den grundige typen.

Creatures of Ava Avapedia er på en måte et "feel good"-spill der du kan utforske omgivelsene i ditt eget tempo uten stress eller vold, bli venner med de ulike dyreartene og fylle Avapedia med bilder og informasjon om dyr og planter. Det er også en underliggende fortelling om at menneskeheten ankommer en fremmed planet for å "redde de lokale stammene og dyrene" ved å fjerne dem begge fra landet - denne delen blir mer og mer tydelig etter hvert som spillet skrider frem, men jeg vil ikke avsløre mer om det her.

Creatures of Ava Ava er et vakkert spill, selv om grafikken er på den enkle siden. Ava er et vakkert sted, fylt med planter, store trær, sildrende bekker og koselige landsbyer der Naam-stammene hører hjemme. Det hele er badet i en overflod av farger og har samtidig en enkel og litt tegneserieaktig stil, men det er vakkert og fungerer godt. Lyden, og spesielt lydsporet, er helt sentralt her, for fløyten er en av de viktigste delene av spillet, og det er noen virkelig vakre melodier i lydsporet.

Spillet er dessverre litt ujevnt i kantene, men ikke noe som egentlig ødelegger opplevelsen - men det er noe man legger merke til. Noen ganger kan den vakre musikken plutselig forsvinne, menyene og spillkartet er unødvendig vanskelige å bruke, kontrollene er litt tankaktige og upresise, og dyrene kan sette seg fast i omgivelsene slik at de må følge Vic gjennom landskapet. Spesielt kartet er frustrerende å bruke, og det føles som om spillet kunne ha trengt litt mer tid i ovnen.

Til slutt ender Creatures of Ava opp med å bli en litt middelmådig opplevelse. Ovennevnte frustrasjonselementer forsterkes av at spillet blir noe monotont ettersom man mer eller mindre gjentar det samme i alle de fire områdene i spillet - det er nye hindringer og nye fiendeplanter og -dyr i områdene, men det er ikke mye variasjon i spillingen.

Hvis du er typen som elsker å utforske hver eneste krok av en spillverden og bevege deg rolig gjennom en litt rotete spillverden, kan dette være en fin måte å få tiden til å gå på. Det er også verdt å nevne at Creatures of Ava landet på Game Pass på lanseringsdagen, så hvis du er ute etter noe å fikle med, kan du ta en titt på dette spillet, for det har absolutt sine øyeblikk.