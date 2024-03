Creatures of Ava annonsert og vist med en koselig trailer

Inverge Studios har presentert sitt nye spill med en trailer. I Creatures of Ava spiller du som en karakter ved navn Vic, og med fløyten din helbreder du dyr som har blitt smittet og blitt ville. Traileren viser en svært fargerik og koselig verden med et rikt dyreliv. Det ser ut til å være mye å utforske, og du kan til og med ta bilder av de små skapningene.

Utviklerne beskriver sin visjon for spillet på følgende måte:

"Et av våre overordnede mål da vi utviklet spillet, var å gjøre det ikke-voldelig, samtidig som det skulle være veldig morsomt å spille. Helt fra starten av har vi vært fascinert av tanken på å redde skapninger fra en fjern planet, ikke av nyttehensyn, men rett og slett fordi de er levende vesener som fortjener medfølelse. Med den visjonen i bakhodet var det viktig for oss å skape et ikke-voldelig spill."

Rhianna Pratchett, datter av fantasyforfatteren Terry Pratchett, er involvert i utviklingen. Hun har tidligere skrevet manus til spill som Rise of the Tomb Raider, Heavenly Sword og Mirror's Edge. Spillet utgis av 11 bit studios og kommer til PC og Xbox Series S/X. Det vil også være inkludert i Game Pass.