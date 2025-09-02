Creepshow kansellert etter fire sesonger

HQ

Etter fire sesonger er det lys ut for Creepshow. Shudder har angivelig bestemt seg for ikke å fornye antologiserien, hvis siste episode ble sendt tilbake i oktober for to år siden. Offisielt har streamingtjenesten ennå ikke kommentert, men en kilde nær produksjonen hevder at showet alltid var planlagt å konkludere etter fire sesonger. Om det er sannheten eller bare en praktisk måte å myke opp slaget på, får vi kanskje aldri vite - men for fans som fulgte Creepshow og elsket det for akkurat det det var, er dette et stort tap.

Serien leverte en herlig kaotisk blanding av uhyggelige, blodige og ofte lekne historier, med både erfarne veteraner og ferske stemmer bak kameraet. Regissører som Joe Lynch, David Bruckner og produsent Greg Nicotero selv bidro, i tillegg til manus fra sjangergiganter som Stephen King, Joe Hill og Dana Gould. Skuespillerne var like imponerende, med opptredener fra Giancarlo Esposito, Adrienne Barbeau, Molly Ringwald, Jeffrey Combs og David Arquette.

Så hva er det neste for skrekkfans? Netflix' tredje sesong av Monster er rett rundt hjørnet, med fokus på Ed Gein - en historie som garantert vil være blodig og intens.

Så du Creepshow, og hvilke skrekkserier gleder du deg mest til?