Creepy Duck Design har avduket en ny, skremmende plakat for den første filmen. The First Omen

The First Omen kommer på kino om bare et par uker, og Creepy Duck Design har avduket en ny, skremmende plakat for skrekkfilmen.

Plakaten, som du kan se nedenfor, viser to demoner som tar en baby, og den har taglinen "witness the birth of evil".

The First Omen kommer på kino 5. april og er den første filmen i serien siden nyinnspillingen av The Omen fra 2006. I hovedrollene ser vi Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Magdalena), Sonia Braga (Kiss of the Spider Woman), Ralph Ineson (The Witch, Onyx the Fortuitous) og Bill Nighy (Living).

Filmens synopsis lyder som følger: "Når en ung amerikansk kvinne blir sendt til Roma for å begynne et liv i kirkens tjeneste, møter hun et mørke som får henne til å stille spørsmål ved sin egen tro og avdekker en skremmende konspirasjon som håper å få ondskapen inkarnert."