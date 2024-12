Crescent County er en hekse-teknologisk åpen verden med drifting og bilkjøring

Under Day of the Devs: The Game Awards Edition showcase presenterte utvikleren Electric Saint nettopp det siste utseendet på sitt hekseteknologiske open-world drifting- og kjørespill, Crescent County.

Denne tittelen er en singleplayer-simulering som dreier seg om en ung voksen som blir involvert i den høyoktane verdenen av motorboms. Tanken er at du bruker denne motorbombilen som en måte å leve dobbeltlivet ditt på, som bud som skal levere pakker om dagen, og en gal og eksentrisk streetracer om natten. I tillegg kan du bygge opp et mannskap bestående av andre motorsykkelkjørere, skreddersy den lille leiligheten din og bli involvert i lokalt sladder og samtaler, og kanskje til og med forelske deg.

Crescent County er under utvikling på Unreal Engine 5 med planer om lansering på PC og Xbox Series-konsoller. Foreløpig har ikke spillet noen lanseringsdato, men en ny trailer ble presentert under showet som gir et nytt eksempel på gameplayet, som du kan se nedenfor sammen med en rekke nye skjermbilder.