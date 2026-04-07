Når man tenker på stjernegalleriet som er involvert i Crime 101 er det nesten sjokkerende at filmen bare så vidt spilte inn 70 millioner dollar på kino. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, dette er noen av de største stjernene i Hollywood i dag, eller noen av de mest lovende nykommerne, og likevel viste det seg at denne filmen hadde en ganske tragisk tid med kinogjengerne. Jeg er riktignok en del av problemet, ettersom jeg ventet med å se Crime 101 på Prime Video i stedet, selv om det kanskje var en tabbe.

Jeg sier dette fordi det manusforfatter og regissør Bart Layton har kokt sammen med denne filmen, er en ganske elegant og spennende actionfilm som tydeligvis har hentet mye inspirasjon fra Heat. Handlingen dreier seg om en dyktig raner som kun går etter velstående og velforsikrede mennesker, som aldri tyr til vold, og som heller ikke etterlater seg noen spor. Dette er Hemsworths Davis, også kjent som 101 Thief, ettersom han pleier å begå alle sine forbrytelser innenfor rekkevidden av denne karakteristiske veien som strekker seg gjennom Los Angeles. Davis er i konflikt med livet han lever, og når en rivaliserende raner en dag tar en jobb han har planlagt og etterlater seg et spor av vold, trapper de lokale myndighetene opp innsatsen for å nøytralisere denne legendariske raneren, noe som fører til en katt og mus-jakt mellom en emosjonelt utfordret forbryter og en politimann som er slått ned av livets slag, spilt av Ruffalo. Innimellom har vi en grusom og impulsiv rivaliserende tyv spilt av Keoghan, mens Berry dukker opp som en forsikringsmegler som er fanget i midten av dette forvridde triangelet.

Høres det kjent ut? Hvis du har sett Heat nylig, eller trenger en oppfriskning ved å lese den filmens handlingsreferat, vil du legge merke til noen sterke sammenligninger. Man kan argumentere for at denne gjenkjenneligheten har sine problemer, men jeg vil hevde at det bare er tilfelle hvis Crime 101 ikke klarer å sette sammen en underholdende historie bygget på disse Heat-lignende premissene. Og det gjør den faktisk. Det er sammenvevde og sammenflettede historier som isolerer og deretter knytter sammen kjernegjengen, det er spennende og kaotiske biljakter, intense oppgjør der hva som helst kan skje, og et emosjonelt understell som holder det hele sammen, som menneskeliggjør hver enkelt karakter, avrunder dem og får dem til å virke mer virkelige.

Poenget er at Crime 101 er en elegant og stilsikker krimthriller, som gjør mer rett enn den gjør feil. Skuespillerne er dyktige og godt sammensatt, handlingen er effektivt koreografert, og det hele samles i en film som får Los Angeles til å føles som verdens sentrum igjen, på samme måte som Heat klarte det.

Er den perfekt? Ikke perfekt i det hele tatt. Med en spilletid på rundt 140 minutter er det en lang film, og den kunne med fordel ha vært kortet ned en smule for å holde seg innenfor to-timersgrensen og skape et jevnere tempo i fortellingen. Den er ikke fryktelig balansert som den er, men etter 90 minutter begynner man å lure på om ting kunne ha vært kuttet eller gått raskere for å opprettholde en jevnere struktur.

På samme måte, til tross for alt pusterommet filmen har, føles noen av de mindre narrative buene som simpelt fyllstoff snarere enn noe mer substansielt. Det være seg romansen mellom Davis og Barbaros Maya, eller hvordan Berrys Sharon tilpasser seg en stadig mer urettferdig karrieresituasjon. Alt dette har en viss betydning for hovedhistorien og er derfor viktig historiefortelling, men det er ikke akkurat håndtert på en måte som oppleves som spesielt underholdende eller minneverdig.

Så det er områder som kan forbedres, men dette bør ikke forringe det faktum at Layton har satt sammen en ganske god actionfilm med Crime 101. Igjen er den elegant og gripende, og for det meste vil du bli underholdt av denne prangende kuppthrilleren.