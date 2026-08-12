Crimson Desert DLC-utgivelsen er planlagt til i år, og Switch 2-versjonen er spillbar

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Utvikleren og utgiveren av Crimson Desert, Pearl Abyss, feirer nok en gang suksessen til sitt omfattende action-spill i en åpen verden, og minner oss om hvor godt spillet har gjort det, og at Pearl Abyss ønsker å kapitalisere på denne suksessen så snart som mulig. Med det i bakhodet avslører utvikleren i sin siste finansrapport at DLC er på vei til å bli lansert i år.

Det var en nedgang i salgsresultatene sammenlignet med lanseringskvartalet, som Pearl Abyss påpeker, men dette er i stor grad å forvente etter at den innledende hypen har lagt seg litt og folk går videre til andre store hits i 2026. « Crimson Desert klarte likevel å selge mer enn 2 millioner eksemplarer dette kvartalet, hvorav over 80 % var digitale kopier. Driftsresultat, omsetning og nettoresultat gikk betydelig ned sammenlignet med forrige kvartal, men sammenlignet med 2. kvartal i fjor viser Pearl Abyss fortsatt en enorm suksess.

Når det gjelder DLC-en til Crimson Desert, hadde Pearl Abyss følgende å si: «Crimson Desert forbereder viktige tiltak, blant annet DLC, strategisk prissetting og plattformutvidelse, for å sikre langsiktig suksess. DLC-en er for tiden under utvikling og planlagt for utgivelse i år, mens vi finpusser innholdsretningen og den generelle kvaliteten. Konkrete detaljer om prising, innholdssammensetning og lanseringstidspunkt vil bli offisielt kunngjort i 3. kvartal 2026.»

Når Pearl Abyss ser fremover, planlegger selskapet flere kampanjer for Crimson Desert, samt en ny plattform som spillet skal lanseres på. «Når det gjelder Switch 2, har spillet nådd et spillbart grunnlag, og vi gjennomfører for tiden tekniske vurderinger av ytelsesoptimalisering og overholdelse av kvalitetsstandarder, med sikte på en lansering i første halvdel av neste år,» skriver Pearl Abyss. Selskapet opplyser også at de ikke ønsker at dette skal bli en enkel port, men at de vil bevare elementer som den karakteristiske grafikken og spillopplevelsen fullt ut. Lykke til, Switch 2. La oss håpe at du klarer å håndtere verdenen i Crimson Desert.