Crimson Desert Forhåndsvisning av spill: Det har aldri føltes så bra å slå fantasy RKOs

Spillet foregår på et krigsherjet kontinent, med en mørkhåret hovedperson med barsk stemme og en rekke krefter som gjør ham til den tøffeste fyren i byen. Crimson Desert ser i utgangspunktet ut som et fantasyspill med moderne grafikk, men med troper fra tidligere år og tiår.

Etter å ha spilt spillet kan jeg ikke si at det unngår den beskyldningen, men selv om det føles kjent i sin fantasi, er det ikke nødvendigvis en dårlig ting for Crimson Desert. Hvis du ikke er kjent med de tidligere verkene til Pearl Abyss, eller ikke ønsker å lese store mengder historie for å få oversikt over verdenen, hjelper den umiddelbare forståelsen og relasjonen til tidligere verk som Game of Thrones eller The Witcher deg med å raskt få tak i hva som tilbys. Når du har fått med deg det du trenger på overflaten, kan du gå dypere inn i politikken, rasene, religionene og mye mer i verdenen på Crimson Desert.

Vi spiller som Kliff, kapteinen til Greymanes. De er en gruppe elitekrigere som har satt seg som mål å forsvare Pywel mot alle innkommende trusler og onde krefter på kontinentet. I demo-delen vi spilte, ble et vennligsinnet slott angrepet av fiendtlige styrker, og det ble utkjempet en storstilt kamp med kontroll over artillerienheter, før det hele endte med en prangende og ganske vanskelig bosskamp. Noe som var umiddelbart tydelig og imponerende i denne demoen, var omfanget av Crimson Desert. Det er ikke redd for å ha dusinvis av NPC-er som kjemper mot hverandre på skjermen samtidig, og det begrenser heller ikke mengden eksplosjoner du kan kaste ut for å sette demo-PC-en på prøve. Det bidrar til å skape en følelse av at disse konfliktene er kontinentale, og at vi som Kliff virkelig gjør en forskjell med vårt prangende sverdspill og våre tidsforsinkende krefter.

Det er absolutt en sterk maktfantasi i spill her. Kliff føles som skapt av en fyr som ville være noen nivåer foran resten av gruppen ved D&D-bordet, men det ville være løgn å si at det ikke er morsomt å ta del i den fantasien. Pearl Abyss ønsker tydeligvis å spille inn i den også, og gir deg den største mengden offensive trekk jeg noensinne har sett i et actionspill. Hver eneste ansiktsknapp, støtfanger og utløser brukes til sitt maksimale potensial. Du kan fortelle Pearl Abyss jobbet på en MMO før dette.

Mengden av innganger er seriøst overveldende, og selv etter en time i spillet kan jeg ikke si at jeg helt har forstått kampsystemet. Dette har potensial til å være et stort filter for å hindre folk i å glede seg over Crimson Desert. En kort tutorial gjør sitt beste for å lære deg, men jeg kan ikke si at jeg hadde klart demoen uten hjelp fra en utvikler som fortalte meg de beste trekkene for å beseire sjefen. Vi snakker ikke bare om lette og tunge angrep her, og når du kombinerer elementære evner, kraften til å bremse tiden, bruken av en bue, sekundærvåpen og mer, er jeg redd for at mange rett og slett ikke vil fortsette å spille hvis de trenger en notisblokk eller et ark ved siden av seg for å minne dem på alle innganger og hva de gjør.

Når det er sagt, etter å ha innsett at trekkene dine egentlig er verktøykassen din, syntes jeg kampene i Crimson Desert fløt mye bedre. Pearl Abyss prioriterer "rule of cool" her, slik at du kan utføre bevegelser du aldri ville ha tenkt på med ulike kombinasjoner av angrep og våpen. Jeg klarte å slå en RKO på en fiendtlig fotgjenger, noe som viste seg å være et så kraftig trekk at mannen bak ham ga opp og døde på grunn av min rene aura. Hvis du befinner deg i nærheten av en vegg, kan du også hoppe ned og gi fienden et skikkelig spark på kjeven, og det finnes dusinvis, om ikke hundrevis, av slike unike animasjoner som gir kampene en filmatisk følelse og viser den imponerende dybden Pearl Abyss har lagt inn i spillet. Når jeg tenker på nyere fantasy-actioneventyrspill, er det vanskelig å komme på et som har behandlet kampene sine med en slik ærbødighet. En utvikler nevnte at målet var å skape en kampspillfølelse med Crimson Desert, og likevel føles det som om Kliff har bevegelsene til en hel liste med kampspillfigurer.

Som du sikkert kan se av trailere og skjermbilder, er Crimson Desert et vakkert spill. Terrenget er variert og fantastisk. Karakterene er veldefinerte og detaljerte, med rustninger som glitrer i solen. Likevel er det fortsatt uklart hvor mye substans det er i denne stilen. Det er et spill med en åpen verden, som vil inneholde sidemål, aktiviteter og mer, men som vi har sett mer og mer i det siste, vil folk ha mer enn bare et vakkert landskap å vandre gjennom. Alt jeg opplevde var ett oppdrag i hovedhistorien, som hadde massevis av visuell sjarm både i gameplay og mellomsekvenser, men riktignok ikke mye av en stor narrativ krok i tillegg til at det er noen skurker som må beseires. Jeg håper jeg tar feil, men det virker som om Crimson Deserts historie for øyeblikket sitter fast i slammet av fantasy-tropene den lener seg så tungt på. Men det kan fortsatt være morsomt, og vi får vente og se når vi får tilgang til hele spillet neste år.

Bosskampene er en annen bekymring. Jeg møtte bare én, men jeg må si at den var utrolig heseblesende. En massiv ridder med et enormt skjold gir deg ikke et øyeblikk til å tenke, noe som gjør kampen mer irriterende enn cinematisk, ettersom du plukker deg selv opp fra bakken annethvert sekund, og bare får plass til å unnvike i stedet for å delta i en skikkelig duell. Disse kampene er også avhengige av at du kjenner alle trekkene dine, slik at du kan velge de beste for en kamp. Igjen, en ganske stor oppgave med tanke på at jeg bare hadde hatt rundt 45 minutter på å bli vant til kampene.

Crimson DesertFra et narrativt ståsted og et fantasy-synspunkt ligner det veldig mye på ting vi har sett før. Det kan være en fordel. Kanskje ikke. Det er vanskelig å si etter en time med et 50-timers spill. Det jeg kan si er at kampene er utrolig komplekse, og vil belønne spillere som holder seg til det like mye som det vil irritere de som elsker å bare trykke på light attack for å komme seg gjennom actionspill og rollespill.