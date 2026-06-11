Crimson Desert har allerede solgt over 6 millioner eksemplarer

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Hvis du måtte velge en ny IP som kommer til å dominere samtalen i 2026, ville det utvilsomt være Crimson Desert. Pearl Abyss' singleplayer-tittel med åpen verden er i ferd med å markere tre måneder på markedet over hele verden, og i dag har studioet bekreftet at salget har passert seks millioner eksemplarer.

Denne milepælen er ganske imponerende, spesielt med tanke på at spillet, til tross for at det er en offline-opplevelse, har utviklet seg med overraskende hastighet. Hvis lanseringsanmeldelsene allerede var foreldet få dager etter lanseringen på grunn av det enorme antallet og omfanget av oppdateringene som ble lagt til spillet, har de påfølgende forbedringene av spillopplevelsen og endringene i historien forvandlet spillet til noe ganske annerledes enn det vi først så. Og enda mer unikt, hvis det er mulig. Du trenger bare å se på bildet som Pearl Abyss har delt for å feire salgsmilepælen.

Ja, det finnes nå tog. Og mer er på vei, da det er bekreftet at det mellom juni og september vil komme ytterligere oppdateringer som «vil omfatte justeringer av historien, nytt kampinnhold, støtte for krysslagring mellom PC, PlayStation og Xbox, samt ulike forbedringer av brukeropplevelsen». For ikke å nevne fortsettelsen av Kliffs historie i en full DLC, som for tiden er under utvikling.

Har du spilt « Crimson Desert » ennå?