Crimson Desert har ingen justerbare vanskelighetsgrader

Det er bare en måned til den endelige utgivelsen av Crimson Desert, et spill som fortsetter å forbløffe med sin bredde og mengden av aktive spillsystemer som er i spill til enhver tid. Et spill med et slikt omfang og en slik skala kan være vanskelig å forstå, så vi satte oss nylig ned med utvikleren Pearl Abyss for å snakke om ulike aspekter av spillopplevelsen.

Her avslørte utviklerne at de for øyeblikket ikke tilbyr justerbare, distinkte vanskelighetsinnstillinger for spillet, men i stedet tilbyr én, fast og balansert vanskelighetsgrad for alle, som teamet forklarer :

"For øyeblikket tilbyr Crimson Desert ikke forskjellige vanskelighetsmodi. Men samtidig ønsker vi at spillerne skal kunne nyte spillets historie, verden og kamp. Derfor har vi implementert en rekke valgmuligheter for spillerne når de skal forberede seg til kamp eller vanskelige øyeblikk, for eksempel valg av utstyr som kan oppdages og oppgraderes, forsterkninger fra forbruksvarer, evner osv. som gjør at spillerne kan senke vanskelighetsgraden ved å styrke seg selv."

De sier "for øyeblikket", og gir seg selv et vindu for å legge til separate moduser i fremtiden, men omvendt har mange spill lykkes basert på å holde seg til den tiltenkte vanskelighetsgraden.

Du kan lese alt om vanskelighetsgrad, verdens omfang og de viktigste inspirasjonskildene bak spillet i vårt kommende, eksklusive intervju.