Crimson Desert har ingen mikrotransaksjoner, ettersom utviklerne ønsker at det skal være "en premiumopplevelse"

I løpet av natten delte vi nyheter om Star Wars: Galactic Racer, som er noe så uvanlig som et overdådig racingspill som vil bli utgitt uten sesongkort eller lignende. Tanken er at du får et komplett spill ved å kjøpe det uten å måtte betale ekstra for å bruke den fullprisede tittelen.

Hvorvidt dette er en trend eller ikke er for tidlig å si, men faktum er at det koreanske selskapet Pearl Abyss har en lignende tilnærming til sitt kommende Crimson Desert. I et intervju med Dropped Frames (via GamingBolt) forklarer markedsdirektør Will Powers at de ikke vil prøve å selge deg en haug med ting i spillet :

"Dette er et premiumspill. Du kjøper det én gang, og jeg vil ikke si at det er null mikrotransaksjoner - for vi har forhåndsbestillingsbonuser - men alt som er annonsert og kommer ved lansering er strengt tatt kosmetisk."

Og du trenger heller ikke å kjøpe noen alternativ oppdiktet valuta eller bli konstant påminnet om ting du bør bruke penger på, og det vil ikke engang være en butikk for det formålet :

"Nei, det kan jeg si. Det finnes ingen kosmetisk cash shop. Dette er laget for å være en premiumopplevelse som du kjøper, og du nyter verden og ikke noe for mikrotransaksjoner."

Crimson Desert er sannsynligvis årets heteste rollespill, og uttalelser som dette vil neppe gjøre folk mindre ivrige etter å spille det. Hva tror du om dette? Er dette begynnelsen på en ny bølge av utviklere som ikke ser på spillere som pengesterke piñatas, eller er dette bare to isolerte sammentreff?