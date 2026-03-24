Crimson Desert har nå solgt over tre millioner solgte eksemplarer

Da det ble avslørt at Crimson Desert allerede hadde solgt i to millioner eksemplarer rundt 16 timer etter at spillet ble lansert, begynte vi å lure på hvor høyt taket var for Pearl Abyss' actionspill. Mye av denne første suksessen kom helt klart fra fans som allerede var interessert i spillet og som hadde det forhåndsbestilt/ønskelistet og var ivrige etter å kaste seg ut i det, og vi sier dette ettersom det nå har tatt over tre dager å samle ytterligere en million solgte eksemplarer.

Etter fire dager på markedet har Crimson Desert nå solgt i tre millioner eksemplarer. Det er en imponerende bragd, som slår Pokémon Pokopias 2,2 millioner solgte eksemplarer på fire dager, men som faller bak Resident Evil Requiem, ettersom Crimson Desert må selge ytterligere to millioner enheter på tre dager for å holde tritt med Capcoms siste skrekkepos.

Når vi snakker om å nå denne salgsmilepælen, forklarer Pearl Abyss: "Vi er takknemlige for å dele #CrimsonDesert har solgt gjennom 3 millioner eksemplarer over hele verden. Takk til alle som har gått inn i Pywel og delt denne reisen med oss. Tilbakemeldingene deres fortsetter å bidra til å forme opplevelsen, og vi vil fortsette å jobbe for å gjøre reisen fremover enda morsommere for spillerne våre."

Har du spilt Crimson Desert ennå?