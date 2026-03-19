Crimson Desert: Hvordan slå Excavatron

Crimson Desert Excavatron er ikke en Soulslike. Sjefer kan imidlertid vise seg å være en ganske episk utfordring. Etter å ha kjempet deg gjennom fjell av vanlige fiender, tror du kanskje at det blir en tur i parken så snart en stor rød helselinje dukker opp øverst på skjermen. Du tar feil, og selv om du kanskje har lært dette etter å ha deltatt i en sparkekamp med Matthias, vil du garantert bli minnet på det av Excavatron, en fiende som er knyttet til et sideoppdrag du kan plukke opp i begynnelsen av kapittel 2.

Excavatron er en absolutt enhet, og hvis du, som meg, har mistet motet etter å ha blitt skutt flere ganger av drill-angrepene hans, bør du fortsette å lese denne guiden for å få hjelp til å forvandle den dødelige fienden til en sekk med skrot.

For det første anbefaler vi på det sterkeste at du ikke angriper Excavatron så snart du kan i Crimson Desert. Med mindre du har utforsket, kjempet og grindet mye i kapittel 1, noe som kan være tøft, vil du sannsynligvis ikke klare å overleve ett eller to slag mot denne sjefen. Det er fristende å slå hodet i veggen om og om igjen i håp om at den skal gå i stykker, men hvis du går tilbake til hovedoppdraget, gjør noen andre sideaktiviteter eller rett og slett nyter andre deler av den vidstrakte, åpne verdenen, vil du bare ha det hyggeligere mot Excavatron når du vil møte ham igjen.

Det er verdt å oppgradere helse og utholdenhet med Abyss-artefakter, men hvis det er én ferdighet som har vist seg å være avgjørende for å forvandle ham fra skatt til søppel, så er det ferdigheten i Spirit-treet som gir deg et øyeblikk med redusert tid når du unngår. Det er en livredder, for ellers kan du bli fanget i boreangrepene, selv om du unngår dem. Det hjelper heller ikke så mye å blokkere, med mindre du går videre og øker forsvaret ditt med større rustninger. Kort sagt er helse, unnvikelsesevne og rustning de tre viktigste tingene du bør få orden på før du tar fatt på Excavatron igjen.

Når du er klar til å hoppe inn på steinbruddsarenaen igjen, handler det ikke bare om å ha nok helse til å tåle et par treff. Her må du være forsiktig med når du går inn for å slå til. Excavatron slår hardt, så det er ikke sikkert det beste alternativet er å gå tett innpå med et sverd. Hvis du er villig til å angripe ham direkte, bør du sørge for å lage litt mat på forhånd. Crimson Desert er så snill å la deg ta en pause i kampen, spise en matbit for å gjenopprette helsen, og så fortsette. Hvis du ønsker å holde deg unna, bør du kanskje bytte til et spyd, eller fylle på med piler for å ta deg av ham på avstand. Selv da kan det å stole for mye på avstanden føre til at du mister mye helse når Excavatron graver seg ned under jorden.

Heldigvis finnes det en viktig motkraft til gravekraften hans. Når Excavatron hopper opp i luften og begynner å grave mot deg, er det ingen grunn til å løpe vekk. Hvis du i stedet hopper og klikker med høyre spak, kan du bruke et håndflateslag som umiddelbart tvinger ham opp av bakken og bedøver ham. Dette er øyeblikket du kan gjøre stor skade. Med tanke på hvor mye Excavatron elsker å gå under jorden, mister sjefskampen mye av sin opprinnelige skremmende effekt når du kan dette trikset. Excavatron kan likevel gjøre mye skade, så sørg for at du kommer deg unna ham raskt når han reiser seg opp igjen etter å ha blitt bedøvet.

Så lenge du holder avstand når han angriper, noe som vanligvis innledes med at han spinner opp en borearm eller et blinkende lys fra mech-drakten sin, og straffer ham for å grave seg ned under bakken, bør du være i stand til å ta Excavatron. Ikke bekymre deg hvis du må gå av og komme tilbake til ham, for vi forlot kampen i mesteparten av kapittel 2 og kom først tilbake da vi hadde fått mer utstyr. Når du er klar, kan du forhåpentligvis ta ham ned som i videoen nedenfor :