Crimson Desert lanseres i løpet av høsten 2025 og ser fantastisk ut i ny trailer

Et av de mange spillene som ble vist frem under The Game Awards var koreanske Pearl Abyss' kommende Crimson Desert, som endelig har fått et såkalt lanseringsvindu. Det vil tilsynelatende bli utgitt høsten 2025, og kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

I Crimson Desert spiller du som Kliff, lederen for leiesoldatene Greymanes, som kjemper for å redde landet Pywel. Spillet byr på massive kamper og heftige bosskamper, samt muligheten til å fly på drager (wyverner). Det er også en stor verden å utforske med varierte miljøer, byer og mye gåteløsning. Vi kan visstnok også se frem til aktiviteter som fiske, klatring og matlaging.

Her er PC-kravene, og under dem finner du den nye traileren og et utvalg av nye skjermbilder fra dette helt fantastiske rollespillet.

Minimum :

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 10 64-bit

Prosessor: Ryzen 5 2600X / i5-8500

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: RX 6500 XT / GTX 1060

DirectX: Versjon 12

Lagringsplass: 100 GB tilgjengelig plass

Anbefalt:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 10 64-bit

Prosessor: Ryzen 7 7700X / i7-13700K

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: RX 7800 XT / RTX 4070 SUPER

DirectX: Versjon 12

Lagringsplass: 100 GB tilgjengelig plass