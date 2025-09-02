Crimson Desert vil ikke overvelde oss med kampalternativer

HQ

På Gamescom fikk vi sjansen til å spille Crimson Desert. Du kan lese våre spillinntrykk her hvis du vil ha flere detaljer, men en av våre bekymringer var at kampene kunne bli en smule overveldende. Nesten alle tenkelige knappekombinasjoner fører til forskjellige angrep, og i løpet av den tiden vi hadde med spillet, føltes det likevel som om det var mye å lære.

Vi snakket med Pearl Abyss Europes markedsdirektør Rick van Beem på Gamescom, og spurte hvordan læringskurven er for spillerne. "Folk vil gradvis lære seg å spille spillet," sa han. "Du starter med de grunnleggende ferdighetene... Og så vil du sakte låse opp disse trekkene, våpnene."

"Og når du har lært noe nytt, vil du naturlig nok eksperimentere med det. Og så blir det forhåpentligvis en del av muskelminnet. Og så kommer eksperimenteringen inn. Men det er flere måter du kan fjerne en fiende på."

Han fortsatte med å forklare at i sjefsoppgjøret i demoen kan du knuse hodet hans med en søyle og gjøre stor skade, men hvis du vil møte ham med ære og dyktighet, kan du gjøre det, det kan bare ta lengre tid.

Hvis du vil høre mer om historien og historien til Crimson Desert samt spillets kamp, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: