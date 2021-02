Cris Tales lanseres i juli

Du ser på Annonser

Cris Tales skulle egentlig slippes i november, men det ble dessverre utsatt til 2021 på grunn av sine komplekse gameplay-mekanikker samt at utviklerne trengte mer tid på å sikre at spillet er "upåklagelig slik at vi kan levere all den magien vi har i sjelen til dere alle".

Nå virker det som at spillet endelig begynner å bli klart. Via Twitter annonserte utgiveren Modus Games følgende:

"Fight to control the past, present, and future! Cris Tales is coming to PC, consoles, and Stadia this July!"

Spillet kommer til PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch PC og Stadia. En ny trailer har blitt sluppet sammen med annonseringen, som du kan ta en titt på nedenfor.