Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion kommer til « Nintendo Switch 2 senere i dag

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For å kickstarte Nintendo Direct ble det satt fokus på noen av de kommende store prosjektene som skal lanseres på Nintendo Switch 2 senere, inkludert Final Fantasy VII: Revelation. For å avslutte dette korte innslaget ble det avslørt at prequel-kapitlet kjent som « Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion også kommer til den hybride etterfølgerplattformen, slik at spillerne kan oppleve Zacks eventyr og se hvordan det henger sammen med hovedspillet.

Når det gjelder når den dedikerte Switch 2-utgaven av Crisis Core kommer, fikk vi ikke noe konkret tidspunkt, men vi ble fortalt at den vil bli tilgjengelig allerede senere i dag, via Nintendo eShop.

Så med så mye «Final Fantasy VII» som allerede er tilgjengelig på Switch 2 og mer på vei, vil du også spille «Crisis Core» på den nyeste Nintendo-konsollen?