Crisol: Theater of Idols er et av de spanske spillene som vi hadde hatt øye med en stund, og vi hadde allerede prøvd det ut. Du kan faktisk lese intervjuet vårt med skaperne fra Vermilla Studios og inntrykkene våre her. Imidlertid hadde Tormentosa (stedet der spillet foregår) fortsatt noen overraskelser i vente for oss i sin endelige versjon.

Dette er Tormentosa

Historien begynner når Gabriel Escudero, en kaptein i Solordenen, ankommer Tormentosa med et oppdrag om å få slutt på en trussel, ettersom solguden selv har betrodd ham et oppdrag på hans vegne. Det tar ikke lang tid før vi oppdager at det skjer noe merkelig på denne øya, at statuene faktisk er fiender, og at oppdraget vårt ikke er så enkelt som det ser ut til. Etter et første møte med Dolores, en enorm fiende basert på en av jomfruene fra den spanske helgenuken, som senere blir en forfølger og som våpnene våre ikke ser ut til å kunne skade, gir solens guddommelige kraft oss styrke og forvandler pistolen vår til et våpen av blod. Dette er et av hovedtrekkene i spillet, ettersom alle skytevåpnene i spillet er "blodvåpen" og ammunisjonen deres, som du kanskje forventer, er vårt eget blod.

Historien har sine overraskelser som venter på at spillerne skal oppdage, så jeg vil ikke gi noen spoilere eller gå for mye i detalj om handlingen. Det jeg kan nevne er at jeg likte historien veldig godt, og at fortellingen har flere nøkkelelementer. På den ene siden er det det hovedpersonen ser i jeg-form og samtalene hans med andre karakterer, særlig Mediodía, en vennlig, frittalende jente som gir liv til mange av våre eventyr i Tormentosa via radio. På den andre siden har vi det vi finner i ulike dokumenter som er gjemt rundt omkring i spillet, mye visuell informasjon i form av plakater og reklame rundt omkring i omgivelsene, og "blodvisjoner" som lar oss høre dialog mellom innbyggerne på Tormentosa før katastrofen. I tillegg vil vi som regel mellom kapitlene se animerte sekvenser med en kunstnerisk stil som ligner på skisser i et maleri som gir oss flere detaljer om historien.

Et førstepersonsspill med åpenbare inspirasjoner

Til tross for at det er et spill som minner oss om BioShock med innslag av Resident Evil, gir det faktum at kampene dreier seg om helsen vår spenning og et originalt element i spillingen (selv om det også ligner på kulene i Bloodborne), det lar oss også være mer bevisste på situasjonen vår og tenke mer nøye på om vi skal kaste bort kuler eller ikke. Her finner vi også det første negative punktet i spillet, ettersom ressursene noen ganger er dårlig fordelt. Jeg har vært i situasjoner der jeg praktisk talt fikk muligheter til å gjenopprette helse (absorbere dyrekadaver eller Plasmarina-sprøyter, "førstehjelpsutstyret" i dette spillet), til tross for at jeg ikke trengte mer eller hadde en full beholdning, og så er det seksjoner der du blir tvunget til å bruke mye liv i kamp og ikke får noen sjanse til å helbrede på lenge.

Imidlertid har spillet flere alternativer for å gjøre reisen vår mye mer utholdelig. Det er her karakteren La Plañidera (ekvivalenten til Merchant i Resident Evil 4) kommer inn, slik at vi kan forbedre karakteren vår takket være essensen av beseirede fiender og ved å utveksle ravneskaller (en samleobjekt gjemt over hele kartet). Hvis vi finner kråker i bur og befrir dem, får vi dessuten rabatt i våpenoppgraderingsbutikken, der vi for en beskjeden pris kan oppgradere alt fra kniven vår (viktig for å blokkere og parere) til vår maksimale sprøytekapasitet, og selvfølgelig skaden, ammunisjonsgrensen og andre parametere for skytevåpnene våre.

Tormentosa skjuler mange hemmeligheter (og samleobjekter!)

Crisol: Theater of Idols Tormentosa er fullt av samleobjekter, fra de nevnte Raven Skulls, kråkene som skal frigjøres, kistene med spillets valuta (Silver Bulls), tegninger og vinyler (som vi ikke vil kunne konsultere før vi fullfører spillet). Utforskning blir en veldig viktig og nesten avgjørende faktor i spillet, for uten oppgraderinger kan spillet bli ganske komplisert. Det store antallet samleobjekter og deres betydning i spillet gjenspeiles imidlertid i et veldig forsiktig nivådesign, der det er tydelig at spillerens nysgjerrighet blir utnyttet. Hvis vi konsulterer kartet over hvert område, vil vi alltid se et "mistenkelig" rom eller sted der det alltid er en slags belønning, for eksempel smeltedigelmedaljongene, som åpner kister skjult i hele Tormentosa Fair.

Dette tivoliet fungerer som spillets "sentrale knutepunkt", der vi gjentatte ganger går mellom kapitlene for å komme videre til neste område eller distrahere oss selv med de morsomme minispillene i form av tivoliattraksjoner. Hvis du fullfører dem, får du i tillegg billetter som du kan bytte inn i ulike premier, for eksempel en permanent helseoppgradering eller bensin til å aktivere knivsliperen.

Generelt er spillet basert på denne overgangen av "Nytt område - Messe - Nytt område ...", ettersom vi gjennom hele historien får veldig spesifikke mål for å komme videre. Hvert nytt område har forskjellige fiender, fra de vanligste (statuer/dukker med bladvåpen) til bueskyttere, små flygende fiender, en spesifikk type fiende som gyter i det uendelige, eller tunge fiender, samt forskjellige seksjoner der Dolores dukker opp og hvor du må gjemme deg og løpe vekk uten å lage en lyd. All denne handlingen og spenningen er veldig godt balansert med en god dose gåter der vi må løse alt fra det typiske skalaproblemet som ser ut til å være hentet fra "Professor Layton" til andre mer intrikate gåter som krever ledetråder og informasjon som er innhentet gjennom notater.

Jeg likte Crisol veldig godt; det har et ganske bra tempo, med en god balanse mellom action, spenning og gåter. Historien er ganske verdifull, og selv om det teknisk sett viser sine indie-røtter, gjør det ikke den feilen å være for ambisiøst eller strekke seg unødvendig. Det forteller historien det ønsker å fortelle, og gjør det veldig bra. Det tok meg omtrent 14 timer å fullføre kampanjen, og den føltes verken for kort eller for lang; jeg likte virkelig reisen og utfallet av historien.

I løpet av gjennomspillingen opplevde jeg noen få feil som hindret meg i å løse et puslespill selv om svaret mitt var riktig, og på et annet tidspunkt ville ikke kontrolleren slutte å buldre før jeg startet spillet på nytt, men generelt sett er spillets ytelse ganske bra. Det er også verdt å nevne at selv om spillet har flere våpen å velge mellom, som hagle, maskinpistol eller snikskytterrifle, kan vi med vår trofaste pistol ta oss av alle fiendene uten store problemer når det kommer til stykket. Bosskamper er det ikke så mange av, men de gir litt mer dybde til spillets handling, og hvis du er som meg og må spille det "i en fei" for å anmelde det, er det noen seksjoner som kan bli forutsigbare og repetitive.

Men med en så overkommelig pris (17,49 euro), muligheter for å spille det om igjen med ulike vanskelighetsgrader, samleobjekter og utfordrende prestasjoner (som å fullføre spillet på under tre timer), kan jeg ikke annet enn å anbefale Crisol. Det er et spill som gjenskaper spansk historie og folklore, og stadig minner deg om dette med navnene på karakterene og visuell informasjon, så vel som dets estetiske og lyddesign, men når det gjelder spilling, spiller det ingen rolle hvor du kommer fra, fordi du finner en førstepersons actiontittel som er vel verdt å vurdere, med noen inspirasjoner som får deg til å føle at du spiller noe du liker, men nytt.

Crisol: Theater of Idols lanseres i dag på PC, PS5 og Xbox Series X/S, kanskje det i fremtiden kommer en Nintendo Switch 2-versjon...