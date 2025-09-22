Crisol: Theater of Idols-produsent om skrekkinspirasjoner og samarbeid med Blumhouse

HQ

Crisol: Theater of Idols er en kommende overlevelsesskrekk som virkelig ser ut til å sette overlevelseselementet tilbake i forgrunnen. Ved å bruke blodet ditt til å slåss kan du ikke bare forvandle deg til en enmannshær mot dine skumle fiender, og du vil få det tøft hvis kamp er din første respons i hvert møte.

Vi har snakket med utvikleren Vermila Studios' administrerende direktør og utøvende produsent David Carrasco om mange aspekter ved Crisol: Theater of Idols. Spesielt spurte vi om samarbeidet med Blumhouse Games, en avlegger av Blumhouse Studios, produksjonsselskapet bak noen massive skrekkhits.

"For oss har det vært som en drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg pleier å si at det var en drøm i helvete, der vi fikk samarbeide med skrekkens mestere. Og de presset oss aldri til å lage noe de ville. De ga oss alltid sjansen til å lage hva vi ville," forklarer Carrasco. "Vi har i tankene hva vi ønsket for spillet vårt. Og hvis det finnes noen muligheter for samarbeid med den rette brikken, kan det kanskje være noe for fremtiden, hvem vet. Men det er ikke noe vi har sett etter, eller noe de har ønsket å gjøre."

Hvis det skulle bli fremtidige partnerskap, er det lett å se hvordan et spill som Crisol ville skille seg ut. Vi spurte også om spillets visuelle inspirasjonskilder, og Carrasco svarte :

"Vel, fiendene har mye inspirasjon fra kunst og mer spesifikt, i noen tilfeller, fra katolsk kunst, som polykromatiske statuer, glass, som vidriera, glasskunst, der når du går inn i en katedral eller en kirke, ser du disse bildene, og noen ganger er de både storslåtte og litt skumle på samme tid. Så vi forsøkte å fange det og blande det med eldre kunst som kan føles litt gammel og forfallen, og vi skapte vår egen og skapte en slags fiender, som et utvalg."

Sjekk ut hele Crisol: Theater of Idols-intervjuet nedenfor, og hold utkikk etter spillet senere i år.