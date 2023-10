Crisol: Theatre of Idols vil ta spillerne med på en "berg- og dalbane av spenning".

På årets IndieDevDay fikk vi også øye på Vermila Studios' kommende survival horror, Crisol: Theatre of Idols.

Spillet er unikt fordi det er sterkt inspirert av spansk folklore, og det har en mekanikk der blodet ditt brukes til både helse og ammunisjon. Under arrangementet var vi så heldige å få en prat med Vermila Studios' CEO og medgrunnlegger David Carrasco, og vi spurte ham om spillets historie og survival horror-elementer.

Vi spurte Carrasco hvorfor han mener at spansk folklore ikke har blitt brukt så ofte i spill før i det siste. Han svarte: "Jeg tror en av de viktigste grunnene til at Spania ikke har blitt løftet frem, er at markedet ikke var modent nok. De var redde for å satse på en kultur som kanskje ikke var like kjent som den britiske eller amerikanske. I det siste har de innsett at denne kulturen har stor dybde og kan utnyttes på mange måter."

På spørsmål om hvordan spillets survival horror vil levere spenning, svarer Carrasco: "Vi er survival horror, så vi bruker skrekk som et narrativt element." Han fortsetter: "Det tar deg med på en berg-og-dal-bane av spenning, det er ikke en kontinuerlig jump scare; det har en god blanding av gåter, action og narrativ. Samtidig er et av nøkkelelementene i spillet at blodet du trenger for å gjenvinne helsen din, også brukes til å lade våpnene dine på nytt."

Crisol: Theatre of Idols er planlagt lansert på en ubekreftet dato i 2025.

Du kan se hele intervjuet nedenfor: