Cristiano Ronaldo antyder at han skal legge opp: «Dette blir trolig mitt siste år som fotballspiller

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Cristiano Ronaldo har uttalt at dette sannsynligvis blir hans siste år som spiller, i et intervju med Vogue som ble publisert søndag, etter bryllupet med Georgina Rodríguez.

I intervjuet sa han: «Dette blir sannsynligvis mitt siste år i fotballen, og jeg ønsker å etterlate meg et spektakulært arv».

«Jeg har lagt hele fremtiden min foran meg. Jeg har så mange ting å holde meg opptatt med at det er vanskelig å nevne bare én ting. Siden fotballen kan etterlate et stort tomrom, må man fylle tiden på ulike måter, ikke bare én. Og også ha det mer gøy, reise mer, se på og spille padel, som jeg virkelig liker, og fortsette å nyte det jeg har tjent – det vi har tjent. For det har tross alt vært 25 år med mange ofre», la han til.

Ronaldo spilte nettopp i VM 2026 og ble dermed den eneste spilleren, sammen med Leo Messi, som har spilt i seks verdensmesterskap. Han scoret tre mål, men Portugal levde ikke opp til forventningene, og Ronaldo ble kritisert for prestasjonen sin. Han sa imidlertid ingenting om å trekke seg fra landslaget, og Portugals nye landslagstrener, Jorge Jesus, er en stor Ronaldo-fan og «vil ta ham ut så lenge han spiller og er i stand til å bli uttatt».

På klubbnivå vant Ronaldo sin første tittel i den saudiarabiske Pro League i sesongen 2025/26 (med Jorge Jesus som trener). Den nye sesongen i Saudi Pro League startet forrige helg (Al-Nassr vant sin første kamp, uten Ronaldo i troppen), og han har kontrakt frem til juni 2027, så når han snakker om «sitt siste år», kan han tenkes å referere til sesongen 2026/27. Han er også bare 24 mål unna å nå målet om å score 1 000 mål i karrieren.