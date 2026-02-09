Cristiano Ronaldo avslutter streiken mot Saudi Public Investment Fund

HQ

Cristiano Ronaldo har bestemt seg for å avslutte streiken i den saudiske proffligaen, og vil være med i den kommende ligakampen lørdag 14. februar mot Al Fateh, ifølge ESPN. Det er ikke klart om han kommer tilbake til åttendedelsfinalen mot Arkadag i AFC-cupen på onsdag.

I sin streik gikk Ronaldo glipp av to kamper (begge endte med seier) for å protestere mot Public Investment Fund, og mente at det offentlige fondet fra kongedømmet Saudi-Arabia investerte mindre penger i Al Nassr enn i de tre andre fotballklubbene som også eies av PIF, Al Hilal, Al Ittihad og Al Ahli, som til tross for delt eierskap er de største rivalene i ligaen.

Den saudiske proffligaen tilbakeviste Ronaldos påstander, og sa til og med at "ingen enkeltpersoner - uansett hvor betydningsfulle de er - bestemmer beslutninger utenfor sin egen klubb".

Men ifølge ESPN har Ronaldo fått innfridd sine viktigste krav fra PIF, og vil returnere til banen. Det inkluderer at PIF skal betale Al Nassr forfalte lønninger og gjenopprette ledelsens autonomi.

I forrige uke flyttet den tidligere Real Madrid-stjernen Karim Benzema fra Al Ittihad til Al Hilal, og scoret hat-trick i sin første kamp. Halvveis gjennom sesongen leder Al Hilal den saudiske proffligaen med 50 poeng, etterfulgt av Al Nassr med 49 poeng og Al Ahli med 47 poeng.