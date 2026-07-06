Cristiano Ronaldo bekrefter at dette blir hans siste VM, få timer før et mulig utslag

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Spania og Portugal møtes i kveld i åttendedelsfinalen i VM, og det kan potensielt bli Cristiano Ronaldos siste kamp i VM, etter å ha vært den eneste sammen med Messi som har deltatt i seks VM-turneringer siden 2006, og den eneste som har scoret i alle seks. «Jeg synes, til tross for hva noen mener, at jeg ikke gjør det så dårlig; jeg har allerede scoret tre mål. Andre har scoret flere, fordi de er veldig gode, men jeg synes ikke jeg er så dårlig heller», sa han på pressekonferansen før kampen.

Ronaldo, 41, bekreftet på slutten av pressekonferansen at dette blir hans siste VM (Jeg skal nyte det som blir mitt siste VM til det fulle, jeg håper ikke at morgendagens kamp blir min siste»), og la til at han vil slutte «når jeg selv vil, ikke når andre vil at jeg skal», med henvisning til journalister som kritiserer ham, og at hvis han drar hjem, vil han gjøre det med god samvittighet, «1000 %».

«Jeg spiller av lidenskap, fordi jeg elsker å spille fotball. Uansett hva som skjer, vil jeg være fornøyd. Jeg kan ikke legge press på meg selv, nå slutten av karrieren min og tenke at jeg har en forpliktelse til å vinne».