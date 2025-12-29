Cristiano Ronaldo bekrefter at han vil nå 1000 mål før han legger opp

HQ

Cristiano Ronaldo hadde en begivenhetsrik helg, da han scoret to mål i en kamp for Al Nassr i den saudiske Pro League på lørdag, og fikk prisen for beste spiller i Midtøsten under Globe Soccer Awards. Da han mottok prisen, bekreftet han at han fortsatt er motivert, og at han vil jobbe for å nå målet sitt om å score 1000 mål.

Etter de to målene han scoret på lørdag, har han nå scoret 956 mål (regnet som "offisielle" mål) for klubb og land i karrieren. Han er bare 44 mål unna å nå målet, og han kan nå det i løpet av de neste to årene, ettersom han har scoret 40 mål i 2025. Han har nå scoret mer enn 40 mål i 14 forskjellige kalenderår i løpet av karrieren (rekorden hans er 63 mål for Portugal og Real Madrid i 2013).

"Lidenskapen min er høy, og jeg ønsker å fortsette. Det spiller ingen rolle hvor jeg spiller, om det er i Midtøsten eller Europa. Jeg liker alltid å spille fotball, og jeg ønsker å fortsette", sier Ronaldo. "Jeg kommer helt sikkert til å nå tallet (1000 mål), hvis jeg ikke får noen skader."

Ronaldo fyller 41 år i februar neste år, men har kontrakt med Al Nassr frem til 2027, og skal spille VM neste sommer. Han reflekterte nylig over pensjonisttilværelsen i et intervju med Piers Morgan, og innrømmet at han "ikke har mange år igjen å spille".