Cristiano Ronaldo bekrefter at "kapittelet er over" med rykter om overgang til VM for klubblag

Cristiano Ronaldo har bekreftet at han forlater Al-Nassr. Etter to relativt troféfattige år uten å vinne Saudi Pro League eller AFC Champions League Elite (han vant Arab Club Champions Cup i 2023, en turnering som arrangeres av den uavhengige Union of Arab Football Associations, uten tilknytning til FIFA, og som bare arrangeres sporadisk), har Ronaldo skrevet at "The chapter is over. Historien? Blir fortsatt skrevet. Takknemlig til alle."

Til tross for at Ronaldo er den best betalte idrettsutøveren i verden, vil han ikke fortsette med Al-Nassr. Derfor er det lite sannsynlig at han blir værende i Saudi-Arabia. Hva blir det neste? Gianni Infantino, FIFA-president, sa at Cristiano Ronaldo "kanskje spiller i klubb-VM, hvem vet", i et intervju med youtuberen IShowSpeed.

FIFA Club World Cup finner sted mellom 15. juni og 13. juli, med 32 klubber som deltar. Los Angeles FC og Club América spiller en kamp 31. mai for å ta plassen til Club León, som er diskvalifisert.

Hvilket lag vil Cristiano Ronaldo in extremis spille FIFA Club World Cup med?

Al-Nassr kvalifiserte seg ikke til klubb-VM, og Al-Hilal (Neymars tidligere klubb) er det eneste saudiske laget som deltar i klubb-VM. Et lag som deltar er meksikanske CF Monterrey, der Ronaldo kunne møte sin tidligere Madrid-lagkamerat Sergio Ramos... mens noen Madrid-fans drømmer om en "siste dans" med Real Madrid.

Det som virker sikkert, er at Infantino og Ronaldo gjør alt de kan for at Cristiano Ronaldo ikke skal gå glipp av VM for klubblag... bare for å ha med Ronaldo, som helt sikkert vil legge opp før neste VM for klubblag i 2029, og potensielt spille mot Leo Messi (Inter Miami) for siste gang. Det føles mer som "fanservice" enn egentlig logiske sportslige avgjørelser, men de satser stort på at klubb-VM skal trekke mye penger og tiltrekke seg nordamerikanske fans til "soccer", så ingenting kan være uaktuelt...