Cristiano Ronaldo blir den første fotballmilliardæren, ifølge Bloomberg

HQ

Cristiano Ronaldo, som jevnlig topper Forbes' liste over de best betalte idrettsutøverne i verden, har brutt et nytt glasstak ved å bli den første fotballmilliardæren, ifølge en rapport fra Bloomberg Billionaires Index, som verdsetter nettoverdien til den portugisiske spissen til 1,4 milliarder dollar.

Ifølge rapporten tjente Ronaldo mer enn 550 millioner dollar i lønn mellom 2002 og 2023. Overgangen til Al-Nassr i 2023 kom med den høyeste lønnen noensinne for en fotballspiller, rundt 200 millioner dollar årlig pluss bonuser.

Men 40-åringen har også lukrative avtaler med merkevarer, som Nike, som tjener 18 millioner dollar årlig, og andre luksusmerker som Armani og Castrol, som bidrar med rundt 175 millioner dollar til formuen hans.

Så sent som i går mottok Ronaldo en pris i Portugal, der han snakket om at han snart skal pensjonere seg fra fotballen. Han er imidlertid fortsatt klar for VM 2026 neste sommer (20 år etter hans første VM-opptreden) og har kontrakt med Al-Hilal frem til 2027.