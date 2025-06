Cristiano Ronaldo blir global ambassadør for Esports World Cup

HQ

Om rundt en måned kommer Esports World Cup tilbake og starter opp igjen, og presenterer rundt åtte ukers konkurranse som spenner over 20 titler og med over 70 millioner dollar på tilbud. Det er unødvendig å si at det vil være mye å glede seg over for esportsorganisasjoner, profesjonelle spillere og fans.

Det er tydelig at lokket til denne enorme konkurransen nå har tiltrukket seg interessen til en annen utrolig populær sportslegende, ettersom Cristiano Ronaldo blir med på festivalen som en av dens globale ambassadører.

Når det gjelder hva EWC håper denne utnevnelsen vil oppnå, blir vi i kunngjøringsinnlegget fortalt at dette "markerer en avgjørende milepæl for Esports World Cup og signaliserer den fortsatte fremveksten av konkurransespill som en global sport."

Vi kan forvente at Ronaldo vil ha en mer betydningsfull rolle på arrangementet i år enn han har hatt tidligere, blant annet ved å se ham "headline turneringens globale kampanje som leder opp til og gjennom den syv uker lange konkurransen og festivalen i Riyadh."

Ronaldo uttalte følgende om å påta seg denne ambassadørrollen: "Idretten er alltid i utvikling - og e-sport er enda en ny grense. Engasjementet, drivkraften, talentet og intensiteten jeg har sett hos e-sportutøverne, er ikke forskjellig fra det jeg har opplevd på banen. Jeg er stolt over å stå sammen med disse utøverne og være en del av et globalt arrangement som inspirerer en ny generasjon."

De første arrangementene for EWC i år vil finne sted fra 8. juli, og det siste spares til 24. august, med et mega Counter-Strike 2 -arrangement som avslutter festivalen.